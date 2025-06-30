Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июня

Овнам в этот день будет сложно сохранять спокойствие, так как они могут чаще обычного поддаваться на провокации и испытывать раздражение по мелочам, а также столкнуться с разногласиями с друзьями. В последний день июня Овнам советуют отстаивать свою позицию, избегая обид, и воздержаться от крупных трат.