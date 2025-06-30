Врач раскрыл неочевидную опасность сна под вентилятором

Сон под вентилятором способен навредить здоровью людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, ослабленным иммунитетом или склонностью к аллергиям. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов, отметив, что лучше не направлять его прямо на себя. По его словам, несмотря на то что вентилятор облегчает сон в жару, он может привести к пересушиванию слизистых и другим негативным последствиям.