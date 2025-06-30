Врач раскрыл неочевидную опасность сна под вентилятором

Сон под вентилятором небезопасен, он повышает восприимчивость к вирусам, заявил врач-терапевт.
Сон под вентилятором способен навредить здоровью людей с хроническими заболеваниями ЛОР-органов, ослабленным иммунитетом или склонностью к аллергиям. Об этом предупредил врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Сергей Вечтомов, отметив, что лучше не направлять его прямо на себя. По его словам, несмотря на то что вентилятор облегчает сон в жару, он может привести к пересушиванию слизистых и другим негативным последствиям.
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«В частности, вентилятор способен пересушивать слизистые носа и горла, снижая их защитные функции, и вызывать местное переохлаждение, что повышает восприимчивость к вирусам (например, к ОРВИ), а также ухудшать состояние при хронических синуситах или аллергическом рините. Поэтому, если у вас снижен иммунитет или склонность к простудам, не направляйте вентилятор прямо на себя или используйте режим вращения», — пояснил специалист. Его слова передает «Газета.ru».
Вечтомов предупредил о риске поднятия пыли лопастями вентилятора, что может вызвать раздражение дыхательных путей и спровоцировать приступы у людей с бронхиальной астмой. Для минимизации рисков рекомендуется регулярно чистить устройство и использовать воздушные фильтры.
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Врач также отметил, что поток холодного воздуха от вентилятора может спровоцировать мышечное напряжение, особенно в области шеи и спины. По его словам, это может привести к обострению боли при артритах и других заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
Среди других возможных последствий врач назвал обезвоживание из-за усиленного испарения пота во время сна под вентилятором. Он советует пить воду перед сном и использовать увлажнитель воздуха. В случае наличия хронических заболеваний ЛОР-органов, невралгий или выраженной аллергии на пыль, от сна под вентилятором лучше вовсе отказаться.
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