В Омске водителя автобуса оштрафовали на 9 000 рублей за грубые нарушения ПДД

Омская госавтоинспекция привлекла к ответственности 63-летнего водителя пассажирского автобуса. 24 июня он выехал на встречную полосу и промчался на красный свет. В УМВД по региону рассказали, что лихачу придется заплатить штраф в размере девять тысяч рублей.