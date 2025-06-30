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В Омске водителя автобуса оштрафовали на 9 000 рублей за грубые нарушения ПДД

Видеорегистраторы горожан запечатлели, как шофер игнорирует дорожные знаки.

Источник: Комсомольская правда

Омская госавтоинспекция привлекла к ответственности 63-летнего водителя пассажирского автобуса. 24 июня он выехал на встречную полосу и промчался на красный свет. В УМВД по региону рассказали, что лихачу придется заплатить штраф в размере девять тысяч рублей.

«В социальных сетях размещалась видеозапись, на которой зафиксировано нарушение Правил дорожного движения. Госавтоинспекторы установили личность водителя — мужчины 1962 года рождения. Возбуждены дела по части 4 статьи 12.15 КоАП РФ и части 1 статьи 12.12 КоАП РФ», — уточнили в полиции.

На опубликованной записи можно увидеть, что автобус едет по «встречке» и не уступает преимущество другим участникам движения на перекрестке. Не притормаживая, водитель поворачивает налево, создавая опасную ситуацию на дороге.

Ранее мы сообщили о крупном ДТП с грузовиком на печально известной магистрали Тюмень-Омск.