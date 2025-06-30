Соскин: отношения США и РФ процветают назло Зеленскому

«Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто. Фактически устанавливаются уже очень серьёзные и полноценные связи между США и РФ», — сказал Соскин.