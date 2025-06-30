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Соскин: отношения США и РФ процветают назло Зеленскому

Связи устанавливаются на фоне «затухания контактов» между Зеленским и Трампом.

Источник: Аргументы и факты

Экс-советник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что отношения Российской Федерации и Соединённых Штатов процветают «назло» Зеленскому.

Он подчеркнул, что прямая коммуникации между директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным и директором Центрального разведывательного управления Джоном Рэтклиффом «стало очередным ударом» Киеву.

«Нарышкин и Рэтклифф установили между собой прямую коммуникацию, и они теперь будут постоянно на связи. Это вообще беспрецедентно просто. Фактически устанавливаются уже очень серьёзные и полноценные связи между США и РФ», — сказал Соскин.

Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Соскина.

Он отметил, что Зеленский не осознаёт, «насколько критичной оказалась ситуация». Кроме того, по словам Соскина, связи между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами устанавливаются на фоне «затухания контактов» между Зеленским и Дональдом Трампом.

«Между Украиной и США идёт полная деградация отношений во всех смыслах. Будем честно говорить, даже посла нормального нет, есть там какая-то барышня, но никто ее не видит и не слышит. Это большой удар», — уточнил он.

Ранее Соскин заявил, что визит Зеленского на саммит G7 обернулся абсолютным провалом. По его словам, Зеленский «стал неприемлемым» для Соединённых Штатов.

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