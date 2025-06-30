Выяснилось, сколько заработала Бьянка Цензори за «голые» наряды

Пользователи соцсетей уже продолжительное время убеждены, что Бьянка Цензори пребывает в заложниках у своего супруга Канье Уэста. Они полагают, что знаменитость лишена свободы выбора и не по собственной воле постоянно появляется в столь откровенных нарядах. Отчасти общественность права, ведь музыкант действительно оплачивает жене ее обнаженные публичные выходы.
Согласно данным издания US Sun, за демонстрацию костюма из конфет, который 30-летняя Бьянка недавно продемонстрировала в Нью-Йорке, ей было выплачено 100 тысяч долларов (приблизительно 7,8 миллионов рублей). А за появление на церемонии «Грэмми» в практически прозрачном платье — 120 тысяч долларов (около 9,4 миллиона рублей). За все время супружества с Канье она уже заработала порядка трех миллионов долларов (примерно 235,5 миллионов рублей).
Когда Канье впервые попросил возлюбленную облачиться в вызывающе открытое бикини из конфет во время прогулки, она категорически отказалась. Тогда Йе предложил супруге сделку, на которую она дала согласие. По информации осведомленных лиц, 48-летний рэпер одержим идеей курировать образы жены, контролируя их до мельчайших нюансов. Как считает источник, Уэст поступает так, чтобы не упускать внимания публики и создать у окружающих впечатление, что его жена — самая сексуальная женщина на планете.
Многие предложенные им стилистические решения не соответствуют ее личным предпочтениям, но она открыто заявляет, что готова их принять за соответствующее вознаграждение. Она осознает свою необходимость для поддержания его эксцентричного имиджа и намерена извлекать из этого финансовую выгоду. Бьянка действует расчетливо, по сути, монетизируя собственный внешний вид. Она полностью отдает себе отчет в своих действиях. Каждый ее наряд она конвертирует в денежный эквивалент. Канье помешан на управлении ее стилем, но, по сути, главенствующая роль в этой игре принадлежит именно ей, утверждает инсайдер.
Изначально, как утверждают, самому музыканту не нравились выдвигаемые женой условия, и размеры требуемых ею сумм за появления на публике его сильно огорчали. Однако в настоящее время их договоренность его полностью удовлетворяет. Истина заключается в том, что он испытывает потребность в ее участии. Без ее дерзких образов и яркой харизмы общественный интерес к его персоне был бы значительно ниже.
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