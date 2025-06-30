Выяснилось, сколько заработала Бьянка Цензори за «голые» наряды

Многие предложенные им стилистические решения не соответствуют ее личным предпочтениям, но она открыто заявляет, что готова их принять за соответствующее вознаграждение. Она осознает свою необходимость для поддержания его эксцентричного имиджа и намерена извлекать из этого финансовую выгоду. Бьянка действует расчетливо, по сути, монетизируя собственный внешний вид. Она полностью отдает себе отчет в своих действиях. Каждый ее наряд она конвертирует в денежный эквивалент. Канье помешан на управлении ее стилем, но, по сути, главенствующая роль в этой игре принадлежит именно ей, утверждает инсайдер.