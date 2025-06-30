Экс-президент Грузии вернулась в страну из США: вот что интересовало Зурабишвили в Тбилиси

Эти заявления прозвучали после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Зурабишвили не назначать дату новых парламентских выборов, иначе это будет грозить ей уголовным делом. Ведь по закону Грузии выборы в парламент назначаются в трех случаях, а нынешняя ситуация не подходит ни под один из них.