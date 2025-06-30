Экс-президент Грузии вернулась в страну из США: вот что интересовало Зурабишвили в Тбилиси

Бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили снова выступила на акции протеста в Тбилиси, призвав оппозицию к единству. Об этом сообщает РИА Новости.
Она будет находиться там, заявила экс-президент, где есть единство.
«Если вы спросите меня, какие у меня амбиции, то у меня есть единственная цель — спасти страну вместе… Они (власти — Прим. Ред.) не смогут сделать что-либо, есть мы будем едины», — заявила Зурабишвили.
В минувшее воскресенье, 29 июня, в грузинской столице прошла акция протеста партий, находящихся в оппозиции и сторонников этих политических объединений. Местом сбора традиционно стал проспект Руставели у здания парламента. На мероприятии работают сотрудники полиции, при этом демонстрация прошла без эксцессов.
Предыдущая акция протеста в Грузии прошла в начале мая и была приурочена Дню Европы. В массовом шествии приняли участие несколько тысяч человек. Протестующие выступали против действующих властей и требовали от правительства проведения новых парламентских выборов и освобождения граждан, которые были задержаны во время протестов.
Акции протеста начались после того, как 28 ноября 2024 года премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года.
В апреле этого года бывший президент Грузии Саломе Зурабишвили сообщила, что оппозиция страны оказалась в тяжелом положении из-за нехватки средств, которые ранее поступали от USAID.
В январе Зурабишвили покинула Грузию и переехала в США, где начала новую жизнь. Она получила стипендию в одном из крупных американских учебных заведений и активно выступает перед местной аудиторией.
Но до этого Зурабишвили выступала с довольно резкими заявлениями в адрес парламента Грузии. Еще будучи президентом страны она назвала законодательный орган Грузии нелегитимным, поэтому предложила провести новые выборы 29 декабря 2024 года. В противном случае глава государства пригрозила свержением избранной власти.
Эти заявления прозвучали после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал Зурабишвили не назначать дату новых парламентских выборов, иначе это будет грозить ей уголовным делом. Ведь по закону Грузии выборы в парламент назначаются в трех случаях, а нынешняя ситуация не подходит ни под один из них.