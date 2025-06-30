В зоопарке под Омском кенгурёнок отказывается покидать сумку мамы

В объектив пресс-службы Большереченского зоопарка попала семья кенгуру, в которой недавно произошло пополнение. Маленький кенгуренок пока не торопится вылезать из сумки своей мамы, однако время от времени любопытно выглядывает наружу.
На фотографии, размещенной в группе Большереченского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», запечатлено, как кенгуру наслаждаются отдыхом.
Омичи в комментариях также делятся кадрами, где малыш кенгуру выглядывает из маминой сумки.
По словам работников зоопарка, маленький кенгуру растет и развивается в соответствии с нормой.
Ранее мы писали, что в семействе пятнистых оленей, обитающих в Большереченском зоопарке, произошло пополнение — на свет появился новорождённый оленёнок.