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В зоопарке под Омском кенгурёнок отказывается покидать сумку мамы

В Большереченском зоопарке показали семейство.

Источник: Большереченский зоопарк имени В.Д. Соломатина

В объектив пресс-службы Большереченского зоопарка попала семья кенгуру, в которой недавно произошло пополнение. Маленький кенгуренок пока не торопится вылезать из сумки своей мамы, однако время от времени любопытно выглядывает наружу.

На фотографии, размещенной в группе Большереченского зоопарка в социальной сети «ВКонтакте», запечатлено, как кенгуру наслаждаются отдыхом.

Омичи в комментариях также делятся кадрами, где малыш кенгуру выглядывает из маминой сумки.

По словам работников зоопарка, маленький кенгуру растет и развивается в соответствии с нормой.

Ранее мы писали, что в семействе пятнистых оленей, обитающих в Большереченском зоопарке, произошло пополнение — на свет появился новорождённый оленёнок.