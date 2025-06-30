Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди с грозами

Начало рабочей недели будет теплой и дождливой.

Сейчас в Ричмонде: +24° 0 м/с 94% 758 мм рт. ст. +24°
Источник: Башинформ

По данным синоптиков, в понедельник, 30 июня, местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит +19, +24°.

Во вторник, 1 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Столбики термометров ночью покажут +10, +15°, днем +18, +23°.

В среду, 2 июля, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +19, +24°.