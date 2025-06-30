В Башкирии прогнозируются кратковременные дожди с грозами

По данным синоптиков, в понедельник, 30 июня, местами пройдет небольшой дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха составит +19, +24°.
Во вторник, 1 июля, ожидаются кратковременные дожди, местами сильные, грозы, днем локально град. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Столбики термометров ночью покажут +10, +15°, днем +18, +23°.
В среду, 2 июля, прогнозируются кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13°, днем +19, +24°.