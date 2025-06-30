Освобождал Суджу: друзья раскрыли обстоятельства гибели актера Алферова

Актер театра и кино Вадим Алферов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная лига» и других, погиб при освобождении Суджанского района Курской области. Он воевал в составе мотострелкового полка с позывным Артист. Aif.ru поговорил с друзьями 50-летнего Алферова и узнал, почему он не остался в стороне и отправился воевать против ВСУ.