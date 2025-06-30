Освобождал Суджу: друзья раскрыли обстоятельства гибели актера Алферова

Актер театра и кино Вадим Алферов, известный по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Убойная лига» и других, погиб при освобождении Суджанского района Курской области. Он воевал в составе мотострелкового полка с позывным Артист. Aif.ru поговорил с друзьями 50-летнего Алферова и узнал, почему он не остался в стороне и отправился воевать против ВСУ.
Вадик — настоящий русский мужик.
«Он пошел служить, потому что он нормальный русский мужик! Мы все ездим по фронтам, бойцов развлекаем, песни поем, а Вадик говорил: “Я ничего не делаю”», — сказал актер Сергей Шолох, друживший с Алферовым больше 30 лет.
Артист не имел боевого опыта, поэтому его отказывались брать в добровольцы. В итоге Алферов заключил в октябре 2024 года контракт с Минобороны и отправился на защиту родины.
В составе Северной группировки войск актер отправился на выполнение задач в Курскую область. Он просил свою жену Любу не рассказывать друзьям о том, где он находится, рассказал aif.ru актер Алексей Телеш.
Спас раненого сослуживца под обстрелами.
«Он с товарищем возвращались с боевого задания, ходили дня три, их уже похоронить успели. Там все время бомбят дронами, “двухсотых много”, никто их вытащить не мог. А Вадик с товарищем увидели раненого. Пошли, нашли какую-то тачку, вернулись и эвакуировали», — сообщил Шолох.
Артист выходил в последний раз на связь 26 ноября 2024 года. На следующий день он отправился на боевое задание. В декабре военкомат передал извещение: «Пропал без вести 28.11.2024 в Суджанском районе, Курская область».
Погиб от удара дронов.
Как оказалось, рядовой Алферов погиб 28 ноября в районе села Киреевка. Тело долгое время не могли эвакуировать, опознать его удалось лишь в мае 2025 года.
«Вадик погиб 28 ноября, попав под дроны, был ранен и истек кровью. В начале мая жена опознала его по видеосвязи», — сказал Шолох.
Алферова похоронили 19 мая на Южном кладбище в Санкт-Петербурге.
«Он ушел драться за всех нас, за мирное небо над головой, за семью, за детей… “- резюмировал Телеш.