Полиция наткнулась на жуткую находку в пластиковой бочке: внутри оказались останки мужчины со связанными руками

В другом случае, в штате Тамилнад, леопард напал на четырехлетнюю девочку. Трагедия случилась в округе Коимбатур. Дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда играла около дома, когда хищник неожиданно набросился на нее. Мать девочки видела нападение, но не успела его предотвратить. Леопард утащил ребенка в лес.