Полиция наткнулась на жуткую находку в пластиковой бочке: внутри оказались останки мужчины со связанными руками

В индийском штате Пенджаб полицейские нашли пластиковую бочку с телом мужчины, сообщает News9Live. Жители города Лудхияна заметили бочку, от которой шел резкий запах, и вызвали правоохранителей. Полицейские вскрыли контейнер и обнаружили останки мужчины, завернутые в пластиковый мешок.
Отмечается, что у жертвы были связаны руки, а шея стянута веревкой. Эксперты установили, что мужчине было около 35 лет, на теле виднелись следы травм.
Полиция начала расследование, чтобы выяснить личность погибшего. Правоохранители проверяют производителей и продавцов подобных бочек в Лудхияне. По их мнению, это поможет определить, кто приобрел контейнер, и найти преступника.
В другом случае, в штате Тамилнад, леопард напал на четырехлетнюю девочку. Трагедия случилась в округе Коимбатур. Дочь рабочих-мигрантов из Джаркханда играла около дома, когда хищник неожиданно набросился на нее. Мать девочки видела нападение, но не успела его предотвратить. Леопард утащил ребенка в лес.
Поисковая операция продолжалась 18 часов. В ней участвовали полиция, лесничие, служебные собаки и дроны. Тело девочки нашли в пяти километрах от места нападения. Останки были сильно повреждены.