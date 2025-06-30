Симоньян рассказала, что говорят «большие люди» Армении о Пашиняне: позорная правда раскрыта

Посты в социальных сетях и истерики армянского премьер-министра Никола Пашиняна «светятся» безумием от опасности потерять власть в стране. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.
Журналистка процитировала слова одного из «больших людей» Армении, возмущенных сложившейся в стране ситуацией.
«Я процитирую: Армения оказалась в руках невежественной, надменной, меркантильной семейной пары, обезумевшей от опасности потери власти», — сказала Симоньян, полностью согласившись с высказыванием.
Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков комментируя события в Армении, заявил, что армяне, проживающие в России, с тревогой следят за событиями в стране.
Французский лидер Эммануэль Макрон после телефонных переговоров с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил ему поддержку, заявив о попытках «дестабилизации демократии в Армении».