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Симоньян рассказала, что говорят «большие люди» Армении о Пашиняне: позорная правда раскрыта

Симоньян заявила, что слова Пашиняна показывают его страх потерять власть.

Источник: Комсомольская правда

Посты в социальных сетях и истерики армянского премьер-министра Никола Пашиняна «светятся» безумием от опасности потерять власть в стране. Об этом в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Журналистка процитировала слова одного из «больших людей» Армении, возмущенных сложившейся в стране ситуацией.

«Я процитирую: Армения оказалась в руках невежественной, надменной, меркантильной семейной пары, обезумевшей от опасности потери власти», — сказала Симоньян, полностью согласившись с высказыванием.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков комментируя события в Армении, заявил, что армяне, проживающие в России, с тревогой следят за событиями в стране.

Французский лидер Эммануэль Макрон после телефонных переговоров с армянским премьер-министром Николом Пашиняном выразил ему поддержку, заявив о попытках «дестабилизации демократии в Армении».

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