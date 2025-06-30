Путин отметил Омск в поздравлении с Днем молодежи

По случаю Дня молодежи президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам на видео. Он упомянул омичей, чей город получил в 2025 году статус молодежной столицы России.
«С особым чувством праздник встречают Омск и Пермь. Города, выбранные молодежными столицами этого года. Конечно, здорово, что сам праздник проходит с максимальной пользой», — сказал глава государства накануне, 29 июня.
Напомним, в Омске развлекательные мероприятия продолжались три дня. Губернатор Виталий Хоценко с супругой поблагодарили организаторов и волонтеров на итоговой встрече в Медиастудии Молодежной столицы.
Получение особенного статуса уже способствует развитию местной инфраструктуры и социальных проектов, направленных на поддержку юных специалистов.
Ранее «КП — Омск» сообщила, что горожане сделали масштабную фигуру певца Крида в честь его концерта на День молодежи.