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Путин отметил Омск в поздравлении с Днем молодежи

Президент выделил город как особенно подходящую локацию для жизни юных россиян.

Источник: Комсомольская правда

По случаю Дня молодежи президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам на видео. Он упомянул омичей, чей город получил в 2025 году статус молодежной столицы России.

«С особым чувством праздник встречают Омск и Пермь. Города, выбранные молодежными столицами этого года. Конечно, здорово, что сам праздник проходит с максимальной пользой», — сказал глава государства накануне, 29 июня.

Напомним, в Омске развлекательные мероприятия продолжались три дня. Губернатор Виталий Хоценко с супругой поблагодарили организаторов и волонтеров на итоговой встрече в Медиастудии Молодежной столицы.

Получение особенного статуса уже способствует развитию местной инфраструктуры и социальных проектов, направленных на поддержку юных специалистов.

Ранее «КП — Омск» сообщила, что горожане сделали масштабную фигуру певца Крида в честь его концерта на День молодежи.