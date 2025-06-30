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В Усольском районе открыли верстовой столб почтовой станции

Его установили вблизи храма в честь Казанской иконы Божией Матери.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Усольском районе в поселке Тельма открыли верстовой столб почтовой станции. Его установили возле храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Усольского района, такой памятный объект стал подарком для местных жителей в честь 365-летия поселка.

— В Иркутской области продолжается работа по восстановлению исторических верстовых столбов, которые играли важную роль в прошлом региона, служа ориентирами для путешественников. Это коснулось и старинного сибирского села Тельма, расположенном на 5761 версте Сибирского тракта, — уточнили в администрации.

В этом году к 100-летию района установят всего три таких столба. Создание таких объектов по историческому маршруту раскроет туристический потенциал Приангарья.