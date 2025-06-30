В Усольском районе открыли верстовой столб почтовой станции

В Усольском районе в поселке Тельма открыли верстовой столб почтовой станции. Его установили возле храма в честь Казанской иконы Божией Матери. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе администрации Усольского района, такой памятный объект стал подарком для местных жителей в честь 365-летия поселка.