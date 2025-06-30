Кондратьев рассказал об изменении тактики массированных ударов по Украине

«Тактика ВС РФ по объектам военной и критической инфраструктуры изменилась. Атаки носят комплексный характер. Но если раньше Вооруженные силы России наносили удары по нескольким объектам, которые находятся в разных частях Украины, то теперь удары приходятся по одиночным или группам объектов, находящихся в одном регионе. Тем самым эффективность этих атак резко увеличилась, т.к. группа ракет и дронов летит на один объект, ПВО и другие средства защиты этого объекта оказываются перегружены, в результате объект поражается», — сказал Кондратьев.