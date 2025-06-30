Кондратьев рассказал об изменении тактики массированных ударов по Украине

Тактика атак Вооруженных сил РФ по объектам военной и критической инфраструктуры изменилась, теперь удары приходятся по одиночным или группам объектов, находящихся в одном регионе. Подробнее об этом aif.ru рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации, член-корреспондент Российской инженерной академии Максим Кондратьев.
Ранее Минобороны РФ сообщило о нанесении массированного удара по объектам военно-промышленного комплекса и нефтеперерабатывающим предприятиям Украины в ночь на 29 июня. По данным Telegram-канала «Военный обозреватель», в атаке участвовало более 450 беспилотников и 40 ракет различного класса.
«Тактика ВС РФ по объектам военной и критической инфраструктуры изменилась. Атаки носят комплексный характер. Но если раньше Вооруженные силы России наносили удары по нескольким объектам, которые находятся в разных частях Украины, то теперь удары приходятся по одиночным или группам объектов, находящихся в одном регионе. Тем самым эффективность этих атак резко увеличилась, т.к. группа ракет и дронов летит на один объект, ПВО и другие средства защиты этого объекта оказываются перегружены, в результате объект поражается», — сказал Кондратьев.
Ранее военный эксперт Василий Дандыкин в разговоре с aif.ru сообщил, что во Львовской области был уничтожен один из запасных командных пунктов Зеленского.