Кнутов: Украина потеряла уже одиннадцать истребителей F-16

Ранее эксперт рассказал о двух основных версиях уничтожения F-16 во время массированного удара по украинским военным объектам в ночь на 29 июня. По его словам, истребитель могли сбить украинские ПВО дружественным огнем или он мог во время атаки на «Герань» оказаться слишком близко к взорвавшемуся дрону и его поразило осколками.