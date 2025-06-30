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Кнутов: Украина потеряла уже одиннадцать истребителей F-16

В ночь на 29 июня в ходе массированного удара по украинским военным объектам был ликвидирован F-16.

Источник: Аргументы и факты

Военно-воздушные силы Украины лишились уже одиннадцати истребителей F-16, отметил в разговоре с aif.ru военный эксперт Юрий Кнутов.

«На сегодняшний день есть данные, причем это данные украинских Telegram-каналов, что потеряны уже порядка одиннадцати F-16. Причем потеряны они как в воздухе, так и на земле во время обстрела аэродромов», — рассказал он.

По словам Кнутова, Украина использует F-16 на линии боевого соприкосновения.

«В ряде случаев F-16 тоже оказываются в зоне действия наших зенитно-ракетных комплексов, и у нас есть возможность их поразить», — уточнил он.

Ранее эксперт рассказал о двух основных версиях уничтожения F-16 во время массированного удара по украинским военным объектам в ночь на 29 июня. По его словам, истребитель могли сбить украинские ПВО дружественным огнем или он мог во время атаки на «Герань» оказаться слишком близко к взорвавшемуся дрону и его поразило осколками.