В Омске заработала первая точка сети кофеен Surf Coffee

Проект реализует Вячеслав Лыков, основатель омской сети пекарен-кондитерских «Пряно-Румяно». Он планирует развивать эту сеть по франшизе. Изначально открытие кофейни было запланировано на март этого года, однако оно было отложено. Вячеслав Лыков заявил, что за три года он намерен открыть в Омске 10 кофеен Surf Coffee.