В Омске заработала первая точка сети кофеен Surf Coffee

Первая точка федеральной сети кофеен Surf Coffee начала работать в техническом режиме на Красном Пути, 79 в Омске. Об этом сообщает телеграм-канал Newsomsk.
Проект реализует Вячеслав Лыков, основатель омской сети пекарен-кондитерских «Пряно-Румяно». Он планирует развивать эту сеть по франшизе. Изначально открытие кофейни было запланировано на март этого года, однако оно было отложено. Вячеслав Лыков заявил, что за три года он намерен открыть в Омске 10 кофеен Surf Coffee.
Surf Coffee — международная сеть кофеен, основанная в 2010 году в Обнинске. На данный момент она представлена более чем в 40 городах России, Европы и Азии. В информации на официальном сайте компании пока нет сведений о кофейне в Омске.