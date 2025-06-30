В Красноярском крае стартовал VI слёт поисковых отрядов «Допишем летопись Победы»

Об этом рассказали в пресс-службе правительства края.
В Емельяновском районе начал свою работу VI слёт поисковых отрядов Сибирского федерального округа под названием «Допишем летопись Победы». Торжественное открытие прошло на базе центра допризывной подготовки «Юнармия».
В слёте участвуют 180 молодых активистов в возрасте от 14 до 18 лет из Красноярского, Алтайского краев, а также Новосибирской, Иркутской, Кемеровской и Томской областей. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков приветствовал участников мероприятия.
Губернатор отметил: «Сибиряки с первых дней войны добровольно уходили на фронт и принимали участие в ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести. Ваши усилия помогают сохранить память и восстановить страницы семейных альбомов. Слёт предоставит вам возможность изучить современные методики работы и военную археологию, а также завести новые знакомства. Спасибо за ваш труд и благодарность вашим наставникам за поддержку в этом важном деле».
На церемонии открытия председатель Совета регионального отделения поискового движения России Борис Бодиков передал в музей «Мемориал Победы» медаль «За Отвагу» и личные вещи бойца, чьи останки были обнаружены весной в районе Севастополя. Медаль принадлежала помощнику командира взвода Владимиру Марковичу Семенову, родившемуся в 1917 году в Уярском районе Красноярского края. В наградном листе описан его подвиг: «В боях на подступах к Севастополю он проявил мужество и отвагу, отражая атаки противника и переходя в контратаку».
В настоящее время продолжаются поиски родственников красноармейца, его личные вещи и медаль будут храниться в музее Красноярска.
Также на открытии три поисковых отряда получили благодарственные письма за их вклад в увековечение памяти героев Великой Отечественной войны.
Основная цель слёта «Допишем летопись Победы» заключается в обмене опытом и улучшении работы по сохранению памяти о погибших защитниках Отечества. Для участников предусмотрена обширная образовательная программа, включающая обучение в местах боевых действий, ориентирование на местности, обращение с артефактами и основы первой медицинской помощи. Ведущие специалисты проведут круглые столы, конкурсы и диалоговые площадки, а также культурные и творческие мероприятия. Слёт завершится 4 июля.
2025 году 27 поисковых отрядов Красноярского края (более 230 человек) будут проводить работы на территориях Волгоградской, Ленинградской, Новгородской, Калужской и Тверской областей, а также в Республике Карелия.