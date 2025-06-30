В Красноярском крае стартовал VI слёт поисковых отрядов «Допишем летопись Победы»

Губернатор отметил: «Сибиряки с первых дней войны добровольно уходили на фронт и принимали участие в ключевых сражениях Великой Отечественной войны. Многие из них до сих пор считаются пропавшими без вести. Ваши усилия помогают сохранить память и восстановить страницы семейных альбомов. Слёт предоставит вам возможность изучить современные методики работы и военную археологию, а также завести новые знакомства. Спасибо за ваш труд и благодарность вашим наставникам за поддержку в этом важном деле».