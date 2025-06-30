Иностранцы теперь должны заранее сообщить о цели визита в Россию: подробнее об эксперименте по въезду

С 30 июня в России стартовал второй этап эксперимента по въезду иностранцев в страну. Теперь зарубежные граждане должны заранее уведомлять о цели визита в РФ. Кроме того, каждый иностранец обязан сдать биометрию.
Все данные о желающем въехать в РФ будут сформированы в его личном профиле. Для этого необходимо использовать приложение RuID. С его помощью иностранцы также могут подавать заявления на различные услуги.
Следует уточнить, что эксперимент относится к желающим въехать в РФ в безвизовом порядке. Кроме того, теперь для подачи заявления на пересечение границы установлены временные рамки. Иностранцу необходимо прислать данные не позднее чем за 72 часа до поездки.
Россиянам также предстоит столкнуться с изменениями. Например, с июля в стране повысят стоимость коммунальных услуг. Кроме того, получающие поддержку от государства граждане смогут открывать социальные вклады для защиты от инфляции.