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Иностранцы теперь должны заранее сообщить о цели визита в Россию: подробнее об эксперименте по въезду

В России начался новый этап эксперимента по въезду иностранцев в страну.

Источник: Комсомольская правда

С 30 июня в России стартовал второй этап эксперимента по въезду иностранцев в страну. Теперь зарубежные граждане должны заранее уведомлять о цели визита в РФ. Кроме того, каждый иностранец обязан сдать биометрию.

Все данные о желающем въехать в РФ будут сформированы в его личном профиле. Для этого необходимо использовать приложение RuID. С его помощью иностранцы также могут подавать заявления на различные услуги.

Следует уточнить, что эксперимент относится к желающим въехать в РФ в безвизовом порядке. Кроме того, теперь для подачи заявления на пересечение границы установлены временные рамки. Иностранцу необходимо прислать данные не позднее чем за 72 часа до поездки.

Россиянам также предстоит столкнуться с изменениями. Например, с июля в стране повысят стоимость коммунальных услуг. Кроме того, получающие поддержку от государства граждане смогут открывать социальные вклады для защиты от инфляции.