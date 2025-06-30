Полковник армии Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина продолжает отправлять своих военных в «мясорубку», он подчеркнул, что эти потери невозможно восполнить.
По словам Дэвиса, количество убитых украинских солдат, а также число ликвидированной техники ВСУ продолжает расти.
«Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя. Многие граждане по-прежнему бегут из страны. Кровь льётся рекой. И люди на Западе и Украине, похоже, не понимают это даже на уровне руководства», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube.
Дэвис отметил, что Зеленский продолжает утверждать, что Киев «победит» РФ. Он подчеркнул, что на самом деле украинская сторона проигрывает.
Напомним, ВСУ несут огромные потери, так за семь дней Киев потерял около 9130 солдат.
Ранее сообщалось, что в 158-й мехбригаде Вооружённых сил Украины погибших бойцов записывают в дезертиры.