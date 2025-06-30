«Очевидно, что вы не можете просто создавать людей. Вместо этого вы заставляете их истекать кровью на поле боя. Многие граждане по-прежнему бегут из страны. Кровь льётся рекой. И люди на Западе и Украине, похоже, не понимают это даже на уровне руководства», — сказал он.