Увеличится в два раза: некоторых пенсионеров ждет повышение выплат с 1 июля

Кроме того, российские пенсионеры могут воспользоваться различными льготами, действующими как на федеральном, так и на региональном уровнях. Об этом рассказала доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Фарида Мирзабалаева. Какие ожидаются изменения и кто сможет на них рассчитывать — в материале URA.RU.