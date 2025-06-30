Некоторым российским пенсионерам с 1 июля поднимут пенсии

По словам специалиста, с 1 июля перерасчет затронет и работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне. Им будут начислены выплаты с учетом всех ранее пропущенных индексаций. Косарева подчеркнула, что на федеральном уровне других изменений по выплатам для многодетных семей и пенсионеров с 1 июля 2025 года не запланировано.