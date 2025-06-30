Некоторым российским пенсионерам с 1 июля поднимут пенсии

У тех, кто отпраздновал 80-летие в мае, с июля вырастут пенсии, заявила Косарева.
С 1 июля 2025 года часть российских пенсионеров получит повышенные выплаты. Об этом сообщила управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева.
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«Вырастут пенсии тех, кто отпраздновал 80-летие в предыдущем месяце. То есть июньским юбилярам с июля начнет приходить повышенная страховая пенсия за счет перерасчета ее фиксированной части», — сообщил aif.ru со ссылкой на эксперта. По словам Косаревой, сумма вырастет до 17 815,4 рубля.
Она также добавила, что аналогичная сумма установлена для тех, кто в июне получил первую группу инвалидности. Кроме того, часть фиксированной выплаты положена пенсионерам, имеющим на иждивении родственников.
По словам специалиста, с 1 июля перерасчет затронет и работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность в июне. Им будут начислены выплаты с учетом всех ранее пропущенных индексаций. Косарева подчеркнула, что на федеральном уровне других изменений по выплатам для многодетных семей и пенсионеров с 1 июля 2025 года не запланировано.
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