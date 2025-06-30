Рогов: Большинство бойцов ВСУ, пропавших без вести в Крынках, уничтожены

— Село Крынки стало местом уничтожения тысяч украинских боевиков, с учетом того, что около двух тысяч считается пропавшими без вести. Подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр, — цитирует его РИА Новости.