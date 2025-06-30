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Рогов: Большинство бойцов ВСУ, пропавших без вести в Крынках, уничтожены

Большинство украинских бойцов, которые пропали без вести в Крынках в Херсонской области, были уничтожены. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Большинство украинских бойцов, которые пропали без вести в Крынках в Херсонской области, были уничтожены. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

— Село Крынки стало местом уничтожения тысяч украинских боевиков, с учетом того, что около двух тысяч считается пропавшими без вести. Подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр, — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщилось, что родственники пропавших в Крынках украинских бойцов провели митинг в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч военных, судьба которых неизвестна уже почти год.

На Сумском направлении нашли бойцов 168-й бригады ВСУ, которой официально нет в составе украинских войск, сообщили российские силовики.

По их мнению, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, который расположен на полигоне в украинском Новомосковске, из которого уже направляют военных в боевые подразделения.