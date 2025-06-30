Большинство украинских бойцов, которые пропали без вести в Крынках в Херсонской области, были уничтожены. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
— Село Крынки стало местом уничтожения тысяч украинских боевиков, с учетом того, что около двух тысяч считается пропавшими без вести. Подавляющая часть из них уничтожена, в том числе, при попытках переправиться через Днепр, — цитирует его РИА Новости.
Ранее сообщилось, что родственники пропавших в Крынках украинских бойцов провели митинг в Киеве, требуя ускорить поиски двух тысяч военных, судьба которых неизвестна уже почти год.
На Сумском направлении нашли бойцов 168-й бригады ВСУ, которой официально нет в составе украинских войск, сообщили российские силовики.
По их мнению, вероятнее всего, речь идет о личном составе учебных рот 168-го батальона, который расположен на полигоне в украинском Новомосковске, из которого уже направляют военных в боевые подразделения.