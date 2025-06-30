Чистяков рассказал, чем мотивируют иностранных хоккеистов приезжать в Омск

В ходе интервью в День молодёжи в Омске генеральный директор хоккейного клуба «Авангард» Герман Чистяков поделился интересным методом убеждения легионеров переезда в город. Помимо обсуждения спортивных перспектив, клуб активно демонстрирует потенциальным новичкам преимущества городской жизни Омска.
По словам Чистякова, при общении с иностранными игроками, выражающими колебания относительно переезда, клуб использует видеоматериалы с Любинского проспекта. Эти видео, отражающие атмосферу и динамику городской жизни, помогают развеять сомнения легионеров. Гендиректор подчеркнул, что подобные визуальные аргументы оказываются весьма эффективными.
Чистяков отметил, что наличие активной и насыщенной городской среды является важным фактором, свидетельствующим о безопасности и привлекательности Омска для иностранных игроков. Это создает ощущение комфорта и предоставляет возможности для ярких впечатлений, что, в свою очередь, способствует принятию положительного решения о переходе в клуб.
Ранее мы писали, что омский «Авангард» подписал контракт с хоккеистом, обладающим Кубком Стэнли.