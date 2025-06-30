Чистяков рассказал, чем мотивируют иностранных хоккеистов приезжать в Омск

Чистяков отметил, что наличие активной и насыщенной городской среды является важным фактором, свидетельствующим о безопасности и привлекательности Омска для иностранных игроков. Это создает ощущение комфорта и предоставляет возможности для ярких впечатлений, что, в свою очередь, способствует принятию положительного решения о переходе в клуб.