«Привет, спишь?»: ссору Загитовой и Медведевой разрешила СМС

Зрители шоу «Ассоль», созданного Алиной Загитовой и представленного накануне в Санкт-Петербурге, получили возможность не только насладиться ледовым представлением, но и стали свидетелями появления на нем Евгении Медведевой. Ранее на протяжении нескольких лет спортсменки не общались, начиная с Олимпиады в Пхенчхане, где Алина завоевала золото, а Евгения — серебряную медаль.