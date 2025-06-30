«Привет, спишь?»: ссору Загитовой и Медведевой разрешила СМС

Отношения Алины Загитовой и Евгении Медведевой ухудшились после Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане. Тем не менее, недавно фигуристкам удалось восстановить взаимопонимание.
Зрители шоу «Ассоль», созданного Алиной Загитовой и представленного накануне в Санкт-Петербурге, получили возможность не только насладиться ледовым представлением, но и стали свидетелями появления на нем Евгении Медведевой. Ранее на протяжении нескольких лет спортсменки не общались, начиная с Олимпиады в Пхенчхане, где Алина завоевала золото, а Евгения — серебряную медаль.
После совместного катания под композицию «Ты прости меня» Медведева поздравила коллегу с премьерой, объявив, что они зарыли прежние разногласия и теперь открыты к совместной работе, что принесет пользу всем сторонам.
Алина призналась, что первой проявила инициативу к примирению, отправив Евгении сообщение: «Привет, спишь?». Причем сделала это днем, решив разрядить обстановку. Женя откликнулась очень позитивно — они договорились о встрече для обсуждения ситуации.
Медведева, в свою очередь, изначально не поверила, что Загитова могла написать ей подобное. Ей казалось почти невероятным, что затянувшийся конфликт между ними когда-нибудь завершится.
«Несколько раз перепроверила номер телефона. Бывает, пишут мошенники. Загитова пишет с позитивом — я тоже ответила с позитивом. Встретились, поболтали. Это была неофициальная встреча. Рассказали о своих проектах, договорились о сотрудничестве», — поделилась Евгения.
Позже Алина посетила шоу подруги «Без комментариев» и сообщила публике, что между ними больше нет недопонимания. Спортсменки условились о дальнейшем взаимодействии: Медведева пообещала содействовать проекту «Ассоль», а Загитова согласилась принять участие в представлении Евгении на ЦСКА Арене.
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