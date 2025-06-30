Врач раскрыла важное условие для пользы чайного гриба

Чайный гриб вновь набирает популярность, привлекая внимание любителей здорового образа жизни. Эндокринолог, кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ и автор канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова рассказала KP.RU, почему этот напиток может быть полезен, однако есть нюанс.
— Любые ферментированные напитки очень полезны для микробиоты кишечника, что хорошо сказывается на иммунной системе, и, косвенно, может положительно влиять на все другие процессы обмена в организме человека. Я выступаю «за» ферментированные продукты, будь это квашеная капуста или чайный гриб, но при одном условии: если туда не добавляется сахар, — пояснила специалист.
Проблема в том, что для ускорения роста чайного гриба и более быстрой ферментации производители часто добавляют в него сахар. Это делается для того, чтобы напиток быстрее стал готовым к употреблению. Такой прием снижает пользу продукта.
— Если поить людей с диабетом или людей без диабета чайным грибом, в который добавили сахар, то это повысит уровень сахара, а вот если сахар не добавлять, то, действительно, напиток может благоприятно влиять на организм, потому что оказывает очень благотворное воздействие на микробиом кишечника, причем так, что повышается расщепление, улучшается пищеварение, — добавила Павлова.