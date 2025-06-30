Врач раскрыла важное условие для пользы чайного гриба

— Если поить людей с диабетом или людей без диабета чайным грибом, в который добавили сахар, то это повысит уровень сахара, а вот если сахар не добавлять, то, действительно, напиток может благоприятно влиять на организм, потому что оказывает очень благотворное воздействие на микробиом кишечника, причем так, что повышается расщепление, улучшается пищеварение, — добавила Павлова.