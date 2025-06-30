Борьба против насекомых может привести к штрафу: дачникам напомнили о правилах обработки участка

«Если вы делаете это своими силами, то обязаны соблюдать правила и нормы, установленные для применения пестицидов и агрохимикатов. Главное условие — вы должны применять только те препараты, которые разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, и строго следовать инструкции», — пояснил Дмитрий Григориади.