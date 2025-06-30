Борьба против насекомых может привести к штрафу: дачникам напомнили о правилах обработки участка

Россияне могут попасть на штрафы при неправильной обработке участков от насекомых. Отравление вредителей запрещенными препаратами лишит владельца территории 20 тысяч рублей. Об этом предупредил россиян юрист Дмитрий Григориади, цитирует РИА Новости.
Глава московской коллегии адвокатов отметил, что законы РФ не запрещают самостоятельную обработку дач. Однако жители должны помнить о безопасности, уточнил юрист.
«Если вы делаете это своими силами, то обязаны соблюдать правила и нормы, установленные для применения пестицидов и агрохимикатов. Главное условие — вы должны применять только те препараты, которые разрешены для использования в личных подсобных хозяйствах, и строго следовать инструкции», — пояснил Дмитрий Григориади.
Между тем, российским пенсионерам напомнили о праве на ряд льгот. В том числе, в регионах пожилым жителям предоставляются скидки на проезд. Существуют также льготы на имущество.