В Госдуме сообщили, кому из пенсионеров с 1 июня поднимут пенсии и надбавки

Речь идет только о тех пенсионерах, отметил парламентарий, у кого в июне юридически значимые обстоятельства. В частности, у тех кто прекратил работать. Также размер выплат подрастет у граждан, достигших 80-летнего возраста, тех, кто получил первую группу инвалидности или опекунов нетрудоспособных инживенцев.