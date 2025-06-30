В Госдуме сообщили, кому из пенсионеров с 1 июня поднимут пенсии и надбавки

С 1 июля части российских пенсионеров повысят выплаты и надбавки. Об этом в интервью ТАСС сообщил член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин.
Речь идет только о тех пенсионерах, отметил парламентарий, у кого в июне юридически значимые обстоятельства. В частности, у тех кто прекратил работать. Также размер выплат подрастет у граждан, достигших 80-летнего возраста, тех, кто получил первую группу инвалидности или опекунов нетрудоспособных инживенцев.
Ранее глава думского комитета по вопросам собственности Сергей Гаврилов объяснил, каким будет реальный размер индексации пенсий в 2026 году. Парламентарий напомнил, что с 1 января 2026 года начнет действовать новый порядок двойной индексации страховых пенсий.