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Крымчане смогут оплачивать проезд картой

С 1 июля Крымтроллейбус в тестовом режиме переходит на безналичную оплату.

Источник: НИА Крым

В течение двух недель пассажиры смогут оплачивать проезд исключительно безналом.

В этот период оплата наличными в салоне транспорта будет недоступна.

Проезд можно будет оплатить только с помощью транспортной карты, банковской карты или через смартфон (MIR Pay).

Маршруты, участвующие в тестировании:

9 Комсомольское — Железнодорожный вокзал.

27 БЕЛОЕ-4 — Дворец водных видов спорта.

59 ул. Ракетная — пл. Амет-Хана Султана (рынок «Центральный»).

91 (558−23) ГРЭС — Ак Мечеть (п. Ешиль-Даг).

92 ул. Леси Украинки (ТРК «Меганом») — пл. Амет-Хана Султана (рынок «Светофор»).

100 пгт. Аэрофлотский — Дачный массив «Таврида».

Цель — отработка процессов перехода к современной и быстрой системе оплаты, сообщат ТГ-канал мэрии.