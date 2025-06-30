Крымчане смогут оплачивать проезд картой

В течение двух недель пассажиры смогут оплачивать проезд исключительно безналом.
В этот период оплата наличными в салоне транспорта будет недоступна.
Проезд можно будет оплатить только с помощью транспортной карты, банковской карты или через смартфон (MIR Pay).
Маршруты, участвующие в тестировании:
9 Комсомольское — Железнодорожный вокзал.
27 БЕЛОЕ-4 — Дворец водных видов спорта.
59 ул. Ракетная — пл. Амет-Хана Султана (рынок «Центральный»).
91 (558−23) ГРЭС — Ак Мечеть (п. Ешиль-Даг).
92 ул. Леси Украинки (ТРК «Меганом») — пл. Амет-Хана Султана (рынок «Светофор»).
100 пгт. Аэрофлотский — Дачный массив «Таврида».
Цель — отработка процессов перехода к современной и быстрой системе оплаты, сообщат ТГ-канал мэрии.