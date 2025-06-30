В омском сквере Молодоженов постоянно мигают фонари

О необычном освещении сквера Молодоженов сообщил паблик «Аварийный Омск». На опубликованной 29 июня записи видно, что свет в общественном пространстве ежесекундно то загорается, то гаснет. Местные жители уверили, что проблема застарелая.
«Прошу произвести ремонт освещения сквера Молодоженов по улице 22 апреля. Уже второй год мигает светомузыка, на днях вторая лампа подключилась. Невозможно ходить», — написал автор публикации, возмутившись работой коммунальщиков в Городке Нефтяников.
Подписчики оставили шутливые комментарии: «Может, музыку подобрать лучше?», «Почему невозможно ходить? Мафон на плечо и вперед», «Музыку включить и дискотека», «Как в фильме ужасов», «Это просто новая версия Satisfaction».
Ранее «КП — Омск» рассказала, как водитель-лихач нарушал ПДД за рулем пассажирского автобуса.