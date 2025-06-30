Помощник президента России Владимир Мединский напомнил о единстве народов России и Украины. Он подчеркнул, что все помнят об истории «талантливого и трудолюбивого народа» по обе стороны Днепра. Своими размышлениями помощник главы государства поделился в интервью ТАСС.
Владимир Мединский добавил, что российское военно-историческое общество не создает отдельного контента для детей, рожденных на Украине. Он считает, что РФ делает исторические вещи, которые можно назвать «украиноориентированными». Помощник президента выразил надежду на возможность возвращения свободного обращения украинцев к российскому интернету.
«Мы уважаем, более того — знаем и любим историю талантливого и трудолюбивого народа древних русских земель по обе стороны Днепра, Новороссии и Крыма. Мы — один народ, историческая Родина у нас одна», — заключил Владимир Мединский.
Он также порассуждал о роли российского прошлого в странах СНГ. Владимир Мединский считает, что ряд политиков ее сильно недооценивает.