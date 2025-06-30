Киев в связи с тяжёлым положением на сумском участке был вынужден перебросить туда «десятки подразделений», в том числе «элитные», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
Он подчеркнул, что это значительно ослабило как резерв Вооружённых сил Украины, так и положение ВСУ на других направлениях.
Источник уточнил, что украинские войска пытаются остановить продвижение военных российской группировки войск «Север».
«Командование ВСУ использовало бригады резерва, а также ослабило свои группировки на других участках. Из элитных подразделений ВСУ нельзя не назвать спецназ 71 оебр (отдельная егерская бригада), группы ССО, в том числе из отряда “Рейнджеров”, а также созданного американскими инструкторами ещё в 2016 году 214-го ошб», — говорится в сообщении.
Кроме того, речь идёт о «48-м ошб»* — отдельном штурмовой батальоне, батальоне имени Челебиджихана.*
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины выставляют заградотряды на сумском участке. Основные силы украинских войск на данном направлении состоят из насильно мобилизованных украинцев.
* Признан в РФ террористической организацией.