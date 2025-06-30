ВСУ перебросили в Сумскую область «элитные» подразделения

«Командование ВСУ использовало бригады резерва, а также ослабило свои группировки на других участках. Из элитных подразделений ВСУ нельзя не назвать спецназ 71 оебр (отдельная егерская бригада), группы ССО, в том числе из отряда “Рейнджеров”, а также созданного американскими инструкторами ещё в 2016 году 214-го ошб», — говорится в сообщении.