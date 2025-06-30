Минус еще один: эксперты объяснили, почему ВСУ теряют F-16 каждый месяц

Истребитель F-16 был уничтожен в ночь на 29 июня в ходе массированной атаки ВС РФ на военные объекты Украины. В беседе с aif.ru эксперты рассказали, почему ВСУ теряют истребители каждый месяц.
Уничтожен дружественным огнем или взрывом дрона.
По словам военного эксперта Юрия Кнутова, очередной F-16 могли уничтожить дружественным огнем.
«Дружественный огонь обычно по “Гераням” ведет зенитная артиллерия. Это системы, которые практически не имеют системы опознавания свой-чужой, прицеливание осуществляется только оптическими приборами, поэтому вполне возможно попадание по самолету, который находится в воздухе рядом с дроном», — рассказал эксперт.
Кнутов объяснил, что есть и вторая основная версия поражения истребителя.
«Есть версия, что этот летчик сбивал “Герани” и, когда подлетел к одному из дронов-камикадзе достаточно близко, произошел взрыв. Это привело к поражению самолета и гибели летчика. Эта версия считается одной из основных», — добавил он.
Потеряли уже 11 истребителей.
Как отметил Кнутов, украинские источники заявляют об одиннадцати потерянных F-16.
«На сегодняшний день есть данные, причем это данные украинских Telegram-каналов, что потеряны уже порядка одиннадцати F-16. Причем потеряны они как в воздухе, так и на земле во время обстрела аэродромов», — рассказал он.
Кнутов отметил, что Украина использует F-16 на линии боевого соприкосновения.
«В ряде случаев F-16 тоже оказывают в зоне действия наших зенитно-ракетных комплексов, и у нас есть возможность их поразить», — уточнил он.
F-16 могли попасть под удар на базе под Николаевом.
Истребители F-16 могли попасть под удар на аэродроме под Николаевом во время массированной атаки в ночь на 29 июня, рассказал aif.ru заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов.
«Под Николаев могли перевести F-16 с аэродрома Староконстантинов, удары по которому были на этой неделе», — объяснил он.
По словам эксперта, на Украине остается все меньше истребителей.
«Су-24 у них осталось до 18 штук, это максимум. Су-25 может быть всего 6−8 самолетов, которые вылетают на задания. МиГ-29 — около 40 единиц машин в той или иной степени готовности. С-27 тоже мало у них. F-16, наверное, половины от того, что у них было, уже нет. Я считаю, что даже больше. Эти истребители не только мы уничтожаем, но и они сами. Самолеты попадают под дружественный огонь ПВО. Один истребитель получил поражение от наших осколков, когда работали по полосе, а они пытались взлететь и уронили его. Еще один тоже был поражен осколками, но не исключено, что его отремонтируют. Недавно F-16 сбили нашей ракетой на малой высоте», — рассказал Попов.
Эксперт уточнил, что по его подсчетам, у Украины может оставаться пять или шесть истребителей F-16, которые могут использовать для боевых вылетов.