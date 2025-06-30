Минус еще один: эксперты объяснили, почему ВСУ теряют F-16 каждый месяц

«Су-24 у них осталось до 18 штук, это максимум. Су-25 может быть всего 6−8 самолетов, которые вылетают на задания. МиГ-29 — около 40 единиц машин в той или иной степени готовности. С-27 тоже мало у них. F-16, наверное, половины от того, что у них было, уже нет. Я считаю, что даже больше. Эти истребители не только мы уничтожаем, но и они сами. Самолеты попадают под дружественный огонь ПВО. Один истребитель получил поражение от наших осколков, когда работали по полосе, а они пытались взлететь и уронили его. Еще один тоже был поражен осколками, но не исключено, что его отремонтируют. Недавно F-16 сбили нашей ракетой на малой высоте», — рассказал Попов.