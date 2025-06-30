Стало известно, сколько задолжала ФНС заочно арестованная Максакова*

Оперная певица Мария Максакова*, которая в России заочно арестована по обвинению в призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ, задолжала Федеральной налоговой службе 615 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных сообщает ТАСС.
«Мария Максакова-Игенбергс имеет налоговую задолженность перед уполномоченным органом в размере 614 тысяч 963 рубля», — уточнил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что сбежавшая на Украину Мария Максакова* не заплатила по другим счетам больше 60 тысяч рублей. Первый долг составляет 29,8 тысячи рублей (за неуплату начислено еще 4233 рубля). Второй — взыскания имущественного характера в пользу физических или юридических лиц — на 25 тысяч рублей. В качестве пени иногентке начислили еще две тысячи рублей.
* Решением Минюста внесена в реестр иностранных агентов в мае 2023 года.