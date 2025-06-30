Отгул, вкусняшки и GTA: Libretta вывела идеальную формулу комфорта женщин во время менструации

Исследование проведено по заказу ООО «ЭвоКом» компанией OMI в апреле-мае 2025 года. ООО «Эволюция комфорта» — один из ведущих российских производителей продукции для гигиены и здоровья. В ассортименте компании представлены бренды Zewa, Tellus, Libretta и Somfort. В рамках данного исследования аналитики опросили 1575 женщин в возрасте от 18 до 45 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и городов-миллионников. Среди респондентов 15% составили женщины в возрасте от 18 до 25 лет, 35% — от 26 до 35 лет и 50% — от 36 до 45 лет. 38% опрошенных относят себя к специалистам, 12% — к менеджерам или домохозяйкам, 10% — к руководителям среднего звена, 5% — к студенткам, 4% — к предпринимателям, 3% — к руководителям высшего звена. 7% отметили, что не работают, а 8% выбрали другие виды занятости.