В России раскрыли, как было уничтожено несколько тысяч боевиков ВСУ в Крынках

«Село Крынки стало местом уничтожения тысяч боевиков ВСУ, с учетом того, что не менее двух тысяч считается пропавшими без вести. Понятно, что подавляющая часть из них уничтожена, в том числе при попытках переправиться через Днепр», — заявил Рогов. Его слова передает РИА «Новости».