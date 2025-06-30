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Двое прикамцев осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих участников преступной группы.

Пермский районный суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении двоих участников преступной группы. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотических средств, культивировании наркосодержащих растений, хранении наркотических средств.

Суд установил, что фигуранты с целью получения постоянной финансовой выгоды вступили в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков. Подсудимые оборудовали в здании бывшего завода в Пермском округе лабораторию, выращивали там растения конопли, хранили их для личного употребления и сбыта наркопотребителям.

Суд приговорил виновных к 7,1 и 10 годам в исправительной колонии строгого режима, а также штрафам в размере 200 и 350 тыс. рублей.

Организатор преступной группы, с которым было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, был приговорен к лишению свободы ранее.