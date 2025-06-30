Двое прикамцев осуждены за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

Суд установил, что фигуранты с целью получения постоянной финансовой выгоды вступили в преступную группу, занимавшуюся незаконным оборотом наркотиков. Подсудимые оборудовали в здании бывшего завода в Пермском округе лабораторию, выращивали там растения конопли, хранили их для личного употребления и сбыта наркопотребителям.