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В Омске собрали 60 кубометров мусора после праздничных гуляний

Коммунальщики показали, как приводили в порядок город.

Источник: Комсомольская правда

После масштабных мероприятий по случаю Дня молодежи, который в Омске отмечали три дня, коммунальные службы очистили город от мусора. С улиц Ленина, Гагарина, Красный Путь и с Соборной площади убрали около 60 кубометров отходов.

Фото: УДХБ Омска.

«С раннего утра службы благоустройства и рабочие всех дорожно-эксплуатационных участков УДХБ убирали праздничные локации, вывозили мусор и восстанавливали газон», — рассказали 29 июня в пресс-центре омской администрации.

Коммунальщики показали на фото, как велась масштабная очистка Молодежной столицы.

Фото: УДХБ Омска.

Ранее мы сообщили, что президент Путин отметил Омск в видеопоздравлении с Днем молодежи.