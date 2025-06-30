В Омске собрали 60 кубометров мусора после праздничных гуляний

После масштабных мероприятий по случаю Дня молодежи, который в Омске отмечали три дня, коммунальные службы очистили город от мусора. С улиц Ленина, Гагарина, Красный Путь и с Соборной площади убрали около 60 кубометров отходов.
Фото: УДХБ Омска.
«С раннего утра службы благоустройства и рабочие всех дорожно-эксплуатационных участков УДХБ убирали праздничные локации, вывозили мусор и восстанавливали газон», — рассказали 29 июня в пресс-центре омской администрации.
Коммунальщики показали на фото, как велась масштабная очистка Молодежной столицы.
Фото: УДХБ Омска.
Ранее мы сообщили, что президент Путин отметил Омск в видеопоздравлении с Днем молодежи.