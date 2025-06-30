На неделю перекрывают ключевую улицу в центре Астаны

В столице начинаются дорожные работы: с 30 июня по 6 июля в Астане будет частично ограничено движение на участке улицы Керей Жанибек хандары — от улицы Туркестан до Сауран, передает BAQ.KZ. Об этом сообщает городское Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.