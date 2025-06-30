Красноярцы провели забег в честь Всероссийского Олимпийского дня

В минувшие выходные в Красноярске прошел масштабный забег, приуроченный к 36-му Всероссийскому Олимпийскому дню.
Мероприятие собрало 275 любителей спорта, которые собрались у здания Большого концертного зала (БКЗ) для участия в забеге на дистанцию пять километров.
Маршрут забега проходил по живописным местам города: участники стартовали на площади Мира, затем направились к острову Татышев и вернулись обратно на площадь Мира. На финише всех участников ожидали заслуженные награды — медали и грамоты, которые стали символом их спортивных достижений и участия в этом событии.
Церемония награждения победителей и призеров состоялась с участием заместителя директора Центра спортивной подготовки Владимира Мусиенко, который вручил награды самым успешным участникам забега.
Это мероприятие стало не только праздником спорта, но и отличной возможностью для красноярцев продемонстрировать свою активную жизненную позицию и стремление к здоровому образу жизни.
Ранее рассказывали, что Михаил Котюков вручил награды жителям Красноярского края.