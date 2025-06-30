Красноярцы провели забег в честь Всероссийского Олимпийского дня

Маршрут забега проходил по живописным местам города: участники стартовали на площади Мира, затем направились к острову Татышев и вернулись обратно на площадь Мира. На финише всех участников ожидали заслуженные награды — медали и грамоты, которые стали символом их спортивных достижений и участия в этом событии.