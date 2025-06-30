Загадка Тунгусского метеорита: что за взрыв произошел над Сибирью сотню лет назад

Не найдя ни единого следа Тунгусского метеорита, ученые начали строить свои гипотезы о том, что же произошло летом 1908 года в Сибири. Сначала эксперты решили, что на Землю упал не метеорит, а комета, состоящая из газа и льда и не долетевшая до поверхности планеты. Однако при изучении кометы Галлея выяснилось, что в таком случае на земле должны были остаться распыленное вещество, которого в Сибири не обнаружили.