Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Загадка Тунгусского метеорита: что за взрыв произошел над Сибирью сотню лет назад

Ранним утром 30 июня 1908 года над бескрайними просторами сибирской тайги произошло одно из самых загадочных событий в истории человечества. Огненный шар, затмивший своим сиянием солнце, пронесся по небу и взорвался с чудовищной силой, повалив лес на территории тысяч километров. Спустя 117 лет с момента Тунгусской катастрофы ученые так и не пришли к единому мнению о том, что же произошло на самом деле. URA.RU рассказывает историю Тунгусского метеорита.

Тунгусский метеорит повалил тысячи деревьев, но не оставил ни одного следа.

Ранним утром 30 июня 1908 года над бескрайними просторами сибирской тайги произошло одно из самых загадочных событий в истории человечества. Огненный шар, затмивший своим сиянием солнце, пронесся по небу и взорвался с чудовищной силой, повалив лес на территории тысяч километров. Спустя 117 лет с момента Тунгусской катастрофы ученые так и не пришли к единому мнению о том, что же произошло на самом деле. URA.RU рассказывает историю Тунгусского метеорита.

История падения Тунгусского метеорита.

Тунгусский феномен произошел ранним утром 30 июня 1908 года. Около 7 часов утра жители Сибири увидели ослепительно яркий шар, который пронесся по небу на северо-запад. Очевидцы рассказывали, что происходящее выглядело будто падение второго Солнца: на яркий шар было больно смотреть, а по всей округе слышали грохот сильнее раскатов грозы.

Затем раздался оглушающий взрыв, подобного которому никто из местных жителей никогда не слышал, рассказывал историк-сибиревед Севьян Вайнштейн в журнале «Наука и жизнь». «К небу поднялся столб яркого огня без дыма. Земля задрожала, поднялся сильнейший “верховой” ветер. В тайге вырывало деревья с корнями. Повалились все чумы (шалаши кочевников, прим. ред.), разметало вещи, плакали и кричали женщины и дети», — передавал историк слова очевидцев Тунгусской трагедии.

Из-за сильнейшего взрыва деревья попадали на площади 2000 квадратных километров. Ударной волной выбило стекла во многих домах, а людей и животных свалило с ног.

На месте взрыва так и не нашли ни одного осколка метеоритаФото: С. Буланцева/ТАСС.

«Вдруг на небе шибко сверкнуло и ударил гром. Я испугался и упал. Гляжу, ветер лесины роняет, на земле огонь сушняк палит», — записывал этнограф Иннокентий Суслов слова очевидцев в статье «Проблема Тунгусского метеорита». «Смотрим мы в ту сторону, где солнце спит (т.е. на север). Там диво какое-то делается, кто-то там опять будто стучит. В стороне речки Кимчу — дым большой, тайга горит, жар оттуда идет сильный».

Взрывная волна оказалась настолько сильной, что ее зафиксировали в метеорологических обсерваториях по всему миру: от Иркутска до немецкого Киля. Английская экспедиция в Антарктике заметила 30 июня необычное полярное сияние удивительной мощности. По всему северному полушарию очевидцы замечали необычные явления — ночное свечение в небе, венцы вокруг Солнца и яркие серебристые облака.

Экспедиции ученых у Тунгусскому метеориту.

Ученые так и не нашли следов космического объекта в СибириФото: Медведев Владимир/Фотохроника ТАСС.

Несмотря на то, что Тунгусский метеорит упал на Землю в 1908 году, в год падения мало кто уделил должное внимание происшествию. Лишь спустя десяток лет советская власть решила отправить экспедицию в Сибирь, чтобы расследовать Тунгусский инцидент.

В 1921 году собирать информацию о метеорите отправился ученый Леонид Кулик. Его заинтересовали заметки в прессе о загадочном событии, которое произошло в Сибири. Организовав научную экспедицию, Кулик собрал первые сведения очевидцев, подтвердив то, что над Енисейской губернией действительно случилось что-то странное.

К 1927 году ученые добрались до района, в котором прогремел взрыв. Леонид Кулик увидел перед собой поваленные обугленные деревья, однако кратера от падения метеорита экспедиция так и не нашла. За первой экспедицией последовали другие — но никто не мог обнаружить ни места падения, ни остатков от космического тела.

Что произошло в 1908 году: различные версии.

Не найдя ни единого следа Тунгусского метеорита, ученые начали строить свои гипотезы о том, что же произошло летом 1908 года в Сибири. Сначала эксперты решили, что на Землю упал не метеорит, а комета, состоящая из газа и льда и не долетевшая до поверхности планеты. Однако при изучении кометы Галлея выяснилось, что в таком случае на земле должны были остаться распыленное вещество, которого в Сибири не обнаружили.

Даже спустя десятки лет видны последствия Тунгусской катастрофы Фото: Буланцев С./Фотохроника ТАСС.

Пока ученые ломали голову, теории начали строить писатели-фантасты. В 1946 году романист Александр Казанцев предположил, что в 1908 году в небе взорвался космический корабль с ядерной энергетической установкой. После событий в Хиросиме и Нагасаки многие подхватили эту идею — ведь взрыв ядерной бомбы и последствия Тунгусской катастрофы оказались очень похожи. До сих пор многие уфологи придерживаются этой теории.

На другом конце света американские ученые Альберт Джексон и Майкл Риан предположили, что Тунгусский метеорит, на самом деле, был крошечной черной дырой. В своей гипотезе от 1973 года они предположили, что объект прошел земной шар насквозь и вышел в районе Северной Атлантики. А конспирологи утверждали, что взрыв на самом деле устроил исследователь Никола Тесла — якобы ученый передавал электромагнитные волны на расстоянии, но ошибся в расчетах.

Были и более приземленные версии. Например, ученые предполагали, что взрыв произошел из-за выброса большого количества природного газа, который поднялся на поверхность земли из тектонической трещины.

Что на самом деле произошло в Сибири в 1908 году: мнение ученых.

Наиболее достоверное объяснение Тунгусской катастрофы представили ученые спустя более ста лет после инцидента. Ученые из Сибирского федерального университета предположили, что крупный космический объект действительно вошел в земную атмосферу, но угол падения был настолько мал, что он вылетел обратно в космос.

«Он не упал на Землю, а продолжил свое движение по околосолнечной орбите, потеряв около половины своей начальной массы, которая могла превышать три миллиона тонн, сохранив при этом свою целостность», — заявили ученые в статье.

Эта теория объясняет как-то, что на поверхности Земли не было найдено ни одного обломка метеорита, так и сильный шум, ударную волну и сильные пожары в Сибири. «Объяснение этого явления связано с действием светового излучения высокой интенсивности, порождаемого головой болида с температурой излучающей поверхности свыше 10000 градусов на минимальной высоте полета», — добавили ученые.

При этом многие вопросы Тунгусского феномена до сих пор остаются без ответа. Несмотря на достоверную теорию, ученым предстоит еще долго подтверждать ее, воссоздавая все детали событий 1908 года в расчетах. А до тех пор Тунгусский метеорит продолжает оставаться одной из главных загадок XX века.