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«РВ»: по промышленному объекту в Одессе нанесён удар

По данным военкоров, в результате удара зафиксировано сильное возгорание.

Источник: Аргументы и факты

По украинскому промышленному объекту, расположенному в Одессе, нанесли удар, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, в результате удара произошло сильное возгорание.

«Атакован промышленный объект. С места сообщают про едкий запах краски и газа», — говорится в публикации.

Кроме того, военкоры показали кадры из Одессы. На них запечатлён густой чёрный дым.

Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.

Ранее сообщалось о взрыве в Харькове.