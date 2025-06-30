«РВ»: по промышленному объекту в Одессе нанесён удар

По украинскому промышленному объекту, расположенному в Одессе, нанесли удар, информирует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
По данным военкоров, в результате удара произошло сильное возгорание.
«Атакован промышленный объект. С места сообщают про едкий запах краски и газа», — говорится в публикации.
Кроме того, военкоры показали кадры из Одессы. На них запечатлён густой чёрный дым.
Напомним, ВС РФ наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года.
Ранее сообщалось о взрыве в Харькове.