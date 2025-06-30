Удары США по ядерным объектам Ирана оказались слабее ожиданий: Американская разведка вновь подставила Трампа

Иранские чиновники высокого ранга в ходе телефонного разговора обсудили последствия ударов США по ядерным объектам страны и пришли к выводу, что атака оказалась менее разрушительной, чем ожидалось. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.
По данным издания, иранские должностные лица выразили удивление тем, что удары, санкционированные президентом США Дональдом Трампом, не были столь масштабными, как предполагалось.
«Соединенные Штаты получили перехваченный разговор между высокопоставленными иранскими чиновниками, которые обсуждали военные удары по иранской ядерной программе в этом месяце, отмечая, что атака была менее разрушительной, чем они ожидали», — говорится в публикации.
Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт назвала эту информацию «вырванной из контекста утечкой». Она заявила, что утверждения неназванных иранских чиновников не соответствуют действительности, и подчеркнула, что с ядерной программой Ирана «покончено».
Американский официальный представитель, чьи слова приводит издание, также подверг сомнению достоверность этих сведений. Он отметил, что единичный разговор иранцев нельзя сравнивать с комплексными оценками разведки, основанными на данных из множества источников.
«Один разговор неназванных иранцев — это не то же самое, что оценки разведки, при которых учитывается весь объем сведений, полученных из различных источников разными способами», — приводит издание его слова.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на американское разведсообщество сообщил, что удары не уничтожили ключевые компоненты ядерной программы Ирана. Предварительные выводы Разведывательного управления Минобороны США указывают на то, что атака лишь замедлила создание Тегераном ядерной программы на несколько месяцев.
После получения данных разведки Трамп заявил, что располагает подтверждением ликвидации иранских ядерных объектов, ставших целью недавних авиаударов Соединённых Штатов. По его словам, представленная спецслужбами информация свидетельствует о том, что удары были точечными и крайне эффективными, в результате чего критически важные объекты ядерной инфраструктуры Ирана были «полностью уничтожены».