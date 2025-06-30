Удары США по ядерным объектам Ирана оказались слабее ожиданий: Американская разведка вновь подставила Трампа

После получения данных разведки Трамп заявил, что располагает подтверждением ликвидации иранских ядерных объектов, ставших целью недавних авиаударов Соединённых Штатов. По его словам, представленная спецслужбами информация свидетельствует о том, что удары были точечными и крайне эффективными, в результате чего критически важные объекты ядерной инфраструктуры Ирана были «полностью уничтожены».