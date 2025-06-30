США могут подписать с Индией крупное торговое соглашение: этому мешает позиция одного человека

Вашингтон и Нью-Дели готовятся к заключению крупного торгового соглашения осенью 2025 года, сообщила американская газета Politico, ссылаясь на свои источники.
По данным издания, стороны уже договорились о поставках сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, а также об отмене ряда торговых пошлин. Ожидается, что более масштабное соглашение будет подписано ближе к концу осени. Источники отмечают, что переговоры осложняются требованиями администрации президента США Дональда Трампа. Вашингтон настаивает на снижении торговых барьеров со стороны Индии, предлагая в ответ лишь частичную отмену недавно введённых американских пошлин.
Кроме того, переговоры затрудняет позиция Трампа, который неоднократно заявлял, что предотвратил войну между Индией и Пакистаном. В Нью-Дели подчёркивают, что не нуждались в посредничестве США для урегулирования конфликта с Пакистаном, в том числе по кашмирскому вопросу.
Ранее стало известно, что США и Китай также договорились о развитии торговых связей. Президент США Дональд Трамп сообщил, что соглашение с Китаем начнёт действовать позднее, но точных сроков называть не стал.