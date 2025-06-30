США могут подписать с Индией крупное торговое соглашение: этому мешает позиция одного человека

По данным издания, стороны уже договорились о поставках сельскохозяйственной продукции и энергоносителей, а также об отмене ряда торговых пошлин. Ожидается, что более масштабное соглашение будет подписано ближе к концу осени. Источники отмечают, что переговоры осложняются требованиями администрации президента США Дональда Трампа. Вашингтон настаивает на снижении торговых барьеров со стороны Индии, предлагая в ответ лишь частичную отмену недавно введённых американских пошлин.