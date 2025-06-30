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В Госдуме объяснили, для чего Азербайджан годами создавал видимость добрососедских отношений с Россией

Депутат Затулин: Реакция Баку на задержания в РФ азербайджанцев гипертрофирована.

Источник: Комсомольская правда

Реакция азербайджанских властей, в частности, сокращение обменов в культурной области с Россией, связана с недавними задержаниями на Урале и является гипертрофированной. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

Парламентарий напомнил, это заявление официального Баку вписывается в общий курс властей республики, особенно ярко проявившийся после крушения самолета азербайджанских авиалиний. Но в действительности, раскрыл депутат, все это лишь поводы, которые на уровне правительства Азербайджана преувеличиваются.

Затулин напомнил, что Азербайджан давно идет определенным курсом, который в России было принято не замечать — имела место видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. В Баку эту видимость поддерживали до тех пор, пока в пользу Азербайджана не был решен затянувшийся Нагорно-Карабахский конфликт.

Власти бывшей союзной республики хотят не только получить выгоду, но и показать свою особость. Баку поддерживает Украину и снабжает ее, кроме того имеет двусмысленную позицию по Ирану, сотрудничая с Израилем.

Ранее Министерство культуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий, организуемых российскими государственными и частными учреждениями.

После этого азербайджанцы в России заявили, что Баку намеренно разжигает конфликт в медиа. При этом, утверждается, что российская азербайджанская община сейчас находится в потрясенном состоянии после задержаний на Урале и нуждается в поддержке.