В Госдуме объяснили, для чего Азербайджан годами создавал видимость добрососедских отношений с Россией

Затулин напомнил, что Азербайджан давно идет определенным курсом, который в России было принято не замечать — имела место видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. В Баку эту видимость поддерживали до тех пор, пока в пользу Азербайджана не был решен затянувшийся Нагорно-Карабахский конфликт.