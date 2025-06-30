Синоптики прогнозируют переменчивую погоду в Красноярске на новой неделе

Погода в Красноярске в начале июля будет отличаться пасмурностью и умеренными температурами. Однако с 4 июля ожидается улучшение погодных условий.
В понедельник, 30 июня, температура воздуха не превысит +17…+19 °C, возможны облачность с прояснениями и дожди, которые местами могут быть довольно сильными.
Во вторник, 1 июля, осадки ослабеют, и температура поднимется до +20 °C.
Середина недели, 2 и 3 июля, принесет продолжение дождей, но температура будет колебаться в пределах +23…+25 °C.
С пятницы и на выходных синоптики прогнозируют ясную и теплую погоду с температурой до +27…+29 °C.
Ветер на протяжении всей недели будет умеренным и переменчивым, без шквалов. Атмосферное давление ожидается преимущественно низким, в диапазоне 728−739 мм рт. ст.
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