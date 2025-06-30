В Амурской области задержали мужчину при попытке поджога здания военкомата. Видео

В Амурской области сотрудники регионального управления ФСБ задержали мужчину при попытке поджога здания военного комиссариата. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Амурской области. По данным ведомства, задержанный является жителем региона и активным участником проукраинского канала в мессенджере Telegram.