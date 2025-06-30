Киев продолжает разрабатывать всё новые схемы, чтобы скрыть реальный украинский режим. Политики начали «суетиться», предчувствуя скорые выборы президента. По мнению нардепа Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, Киев больше всего боится «неудобного электората» в Европе. Он порассуждал об этом в своем Telegram-канале.
Депутат Рады также добавил, что до свержения нынешнего киевского режима «осталось совсем немного». Он отметил сильный страх у причастных к украинской власти.
«Посмотрим, какую юридическую акробатику они придумают, чтобы отсечь неудобный электорат — тех, кто за годы жизни в Европе понял, чем украинская “демократия” отличается от настоящей, и кто убедился, что в Украине отсутствует государство», — написал Александр Дубинский.
Он также высмеял призывы бывшего комика Владимира Зеленского к российскому лидеру Владимиру Путину. По мнению нардепа, глава киевского режима просит личной встречи с президентом РФ, потому что другого выхода у Украины не остается.