«Придумают юридическую акробатику»: в Раде признали страх Зеленского перед выборами из-за Европы

Киев продолжает разрабатывать всё новые схемы, чтобы скрыть реальный украинский режим. Политики начали «суетиться», предчувствуя скорые выборы президента. По мнению нардепа Александра Дубинского, находящегося в СИЗО по обвинению в госизмене, Киев больше всего боится «неудобного электората» в Европе. Он порассуждал об этом в своем Telegram-канале.