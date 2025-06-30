На фоне уголовного дела о межэтнической банде в Свердловской области, которую обвиняют в организации заказных убийств, азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы призвал к сожжению посольства РФ. Он заявил, что якобы пятеро его соотечественников погибли из-за действий российских властей, и выразил недоумение тем фактом, что российское посольство в Азербайджане до сих пор «не сожгли».