Концерты Агутина и Басты отменили в Азербайджане из-за рейдов в Екатеринбурге

Российские певцы не смогут выступить в Азербайджане до конца 2025 года. Об этом сообщило в понедельник, 30 июня, издание «Страсти», ссылаясь на данные iTicket.
Уточняется, что отмены концертов произошли на фоне задержаний граждан Азербайджана в Екатеринбурге. В республике были запланированы концерты певцов Леонида Агутина с Анжеликой Варум и рэпера Басты, говорится в статье.
Также продавались билеты на спектакли «Дюймовочка», «Щелкунчик», «Мастер и Маргарита» и шоу стендап-комиков из России. Покупатели могут вернуть средства за отмененные концерты в пунктах продаж или онлайн.
На фоне уголовного дела о межэтнической банде в Свердловской области, которую обвиняют в организации заказных убийств, азербайджанский журналист Афган Мюхтарлы призвал к сожжению посольства РФ. Он заявил, что якобы пятеро его соотечественников погибли из-за действий российских властей, и выразил недоумение тем фактом, что российское посольство в Азербайджане до сих пор «не сожгли».
Резонансный инцидент вызвал разные реакции. Так, азербайджанская община в РФ обвинила Баку в «политиканстве» в связи с задержанием граждан республики в Екатеринбурге.