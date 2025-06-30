В Иркутской области с начала года сдали под ключ 8,5 тысяч квартир

В Иркутской области наблюдается значительный рост объемов жилищного строительства. С января текущего года в регионе сдали под ключ 8 567 квартир. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, это на тысячу объектов больше, чем годом ранее. Площадь всего жилья превысила миллион квадратных метров.
— Наиболее заметный рост отмечен в городах. 22% нового жилья построили в садоводствах региона. В сельской местности ввод жилья также увеличился, — рассказали в Иркутскстате.
90% от всей площади введенного жилья составляет строительство, за счет собственных средств и кредитов, которые использует население. Помимо жилых помещений, в эксплуатацию ввели 96 зданий для промышленных, коммерческих, учебных целей.
Ранее КП-Иркутск рассказала, что Приангарье получит финансирование на создание новых молодежных центров.