В Иркутской области с начала года сдали под ключ 8,5 тысяч квартир

В Иркутской области наблюдается значительный рост объемов жилищного строительства. С января текущего года в регионе сдали под ключ 8 567 квартир. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, это на тысячу объектов больше, чем годом ранее. Площадь всего жилья превысила миллион квадратных метров.