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В Иркутской области с начала года сдали под ключ 8,5 тысяч квартир

Площадь всего жилья превысила миллион квадратных метров.

В Иркутской области наблюдается значительный рост объемов жилищного строительства. С января текущего года в регионе сдали под ключ 8 567 квартир. Как сообщили КП-Иркутск в Иркутскстате, это на тысячу объектов больше, чем годом ранее. Площадь всего жилья превысила миллион квадратных метров.

— Наиболее заметный рост отмечен в городах. 22% нового жилья построили в садоводствах региона. В сельской местности ввод жилья также увеличился, — рассказали в Иркутскстате.

90% от всей площади введенного жилья составляет строительство, за счет собственных средств и кредитов, которые использует население. Помимо жилых помещений, в эксплуатацию ввели 96 зданий для промышленных, коммерческих, учебных целей.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что Приангарье получит финансирование на создание новых молодежных центров.