Топ-5 главных новостей в Молдове 30 июня 2025: Полиция, выполняя приказ Санду, штрафует в Молдове за «подкуп голосов» уже всех подряд; почему ласти Молдовы любят воевать с советским прошлым; спонсор ПАС из СШ

Топ-5 главных новостей в Молдове на утро понедельника, 30 июня 2025:
1. Редактора районной газеты в Молдове оштрафовали на 25 тысяч леев за «электоральную коррупцию»: «Полицейские сказали, что мне предлагали деньги, но получал ли я их, они не знают, и не собираются этого доказывать».
2. «Реально безумные и трусливые»: Власти Молдовы нашли себе тупое занятие — воевать с советским прошлым.
3. Спонсор ПАС из США призывает партию к отставке: «Информацию о Молдове диаспора черпает из разрекламированных провластных СМИ, где доминирует точка зрения власти» — откровение.
4. Пришел к могилам, чтобы умереть: На кладбище Кишинева мужчина найден мертвым — причина смерти остается загадкой.
5. Креста на них нет: В Молдове зародилось церковное рейдерство — «Бессарабская митрополия» осуществила попытку захвата храма МПЦ.
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